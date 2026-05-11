Citroën Lorenzo realizará el próximo 15 de mayo una jornada especial de puertas abiertas para presentar oficialmente en San Juan el nuevo Citroën C4 Híbrido, el primer vehículo electrificado que la marca comercializa en Argentina. El evento contará con exhibición del modelo y pruebas de manejo abiertas al público en la sede ubicada sobre Lateral de Circunvalación Sur-Este 1575. Desde la concesionaria destacaron que la iniciativa busca acercar la nueva tecnología híbrida a clientes, interesados y medios especializados.

La llegada del nuevo Citroën C4 Híbrido representa un punto de inflexión para la automotriz en el país. Se trata del primer modelo electrificado que la firma introduce formalmente en el mercado argentino, en un contexto donde las marcas avanzan hacia opciones de movilidad más eficientes y sustentables.

El vehículo estará disponible en las versiones Plus y Max, incorporando tecnología híbrida que apunta a reducir emisiones y mejorar el rendimiento en el uso cotidiano. Además, la propuesta combina características de distintos segmentos con una silueta crossover que mezcla rasgos de berlina y SUV, una tendencia que gana terreno en el mercado internacional.

La actividad organizada por Citroën Lorenzo tendrá formato “Open Door” y se desarrollará entre las 11:00 y las 21:00. Durante toda la jornada, los asistentes podrán conocer en detalle las prestaciones del modelo y acceder a recorridos urbanos de prueba para experimentar el funcionamiento de la motorización híbrida en tránsito real.

Test drives y experiencia urbana

Uno de los principales atractivos del evento será justamente la posibilidad de conducir el nuevo C4 Híbrido por calles de la ciudad. La concesionaria pondrá a disposición distintas unidades para realizar test drives supervisados, permitiendo evaluar el comportamiento dinámico, el confort de marcha y la respuesta del sistema híbrido.

“Queremos que el público no solo vea el auto, sino que pueda vivir la experiencia de manejo y descubrir de primera mano la evolución en confort y tecnología que propone el nuevo C4 Híbrido”, expresaron desde la dirección de Citroën Lorenzo.

El modelo incorpora además el programa Citroën Advanced Comfort®, desarrollado para mejorar la experiencia de conducción y el bienestar de los ocupantes, una característica que la marca posiciona como uno de los diferenciales del vehículo.

Otro de los aspectos destacados del nuevo C4 es su identidad visual. El modelo adopta el lenguaje de diseño global que Citroën ya utiliza en Europa y que busca ofrecer una estética más moderna y disruptiva dentro del segmento.

La combinación de líneas deportivas, posición de manejo elevada y un enfoque orientado al confort forma parte de la estrategia de la marca para captar a usuarios que buscan tecnología, eficiencia y versatilidad en un mismo vehículo.