El Torneo Apertura 2026 entró en su etapa de definiciones más calientes. Este domingo concluyeron los octavos de final y quedaron confirmados los ocho equipos que siguen en carrera por la corona: Rosario Central, Racing Club, River Plate, Gimnasia de La Plata, Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Huracán y Argentinos Juniors.

La jornada dominical dejó momentos para el recuerdo, como el épico triunfo de River por penales ante San Lorenzo tras empatar en la última jugada del alargue. También se destacó el cimbronazo de Huracán, que eliminó a Boca en la Bombonera por 3 a 2, y la victoria de Gimnasia (LP) ante Vélez en Liniers, pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos.

Los cruces de cuartos de final

La organización ya confirmó el cronograma para los encuentros que definirán a los semifinalistas del campeonato:

Martes 12 de mayo:

19:00 hs: Belgrano de Córdoba vs. Unión de Santa Fe.

21:30 hs: Argentinos Juniors vs. Huracán.

Miércoles 13 de mayo:

19:00 hs: Rosario Central vs. Racing Club.

21:30 hs: River Plate vs. Gimnasia de La Plata.

El camino de los clasificados

En los octavos, el fútbol de interior pisó fuerte con el triunfo de Belgrano en el clásico cordobés (1-0 a Talleres) y el batacazo de Unión ante Independiente Rivadavia (2-1). Por su parte, Rosario Central mostró su chapa de candidato al dar vuelta el partido frente a Independiente en Arroyito con un estelar Ángel Di María.

En La Plata, Racing se llevó una victoria sufrida ante Estudiantes con gol de Santiago Sosa sobre el final, mientras que Argentinos Juniors hizo pesar su localía ante Lanús para meterse entre los ocho mejores del país.