Israel Adesanya y sus consejos para Jamahal Hill antes del UFC 300: "Alex Pereira es vencible"

La división de Peso Semipesado de UFC finalmente vuelve a la normalidad este sábado por la noche, en el UFC 300. Jamahal Hill intentará recuperar su cinturón ante Alex Pereira, quien lidera la categoría en el presente. De esa forma, en las últimas horas, Israel Adesanya no se guardó nada y le dejó algunos consejos al contendiente estadoundiense. Claro, "The Last Stylebender" conoce lo que es vencer a "Poatán".

"Dos de mis amigos, dos de mis pueblos. En esta pelea, Alex intentará patearle las piernas a Jamahal. No creo que sea un maldito secreto. Eso es lo suyo. Jamahal lo sabe. Jamahal simplemente… no creo que esté asustado. Jamahal tiene poder de nocaut, un poder de nocaut aterrador también. Alex puede quedar noqueado", fue lo que comenzó expresando Adesanya en su canal de YouTube.

Además, Israel comentó: "Algo que dijo Jamahal y que sentí, no sé si se pasó por alto o no, pero dijo, mira, ¿quién es alguien a quien Alex Pereira acaba de superar en una pelea? No sólo noqueados, sino superados en una pelea hasta que él los noquea. Esta es la razón por la que cuando estaba peleando contra él, la cuarta vez, la gente me decía: 'Oh, vas a tener marca de 0-4 contra él'. No, puedo vencer a este tipo. La primera vez pensé que le había ganado".

Israel Adesanya fue contundente

"La segunda vez lo estaba golpeando hasta que me atrapó. La tercera vez, le estaba dando una paliza y entonces me atrapó. Yo digo, sé cómo vencer a este tipo. Jamahal destacó ese punto, diciendo que es vencible y todos lo sabemos. Lo he demostrado. Cinco rondas, así que será un comienzo lento en la primera ronda. Se entenderán unos a otros y se dispararán", expresó el excampeón de UFC.

Para sentenciar, Israel Adesanya mencionó: "Alex lanzará la patada y Jamahal encontrará su jab y tratará de poner su puño en la cabeza de Alex. No sólo el mentón. Recuerda con Johnny Walker , hermano. Probablemente fue un (se lleva el puño a la frente). Hermano, él apaga a la gente. Joder, eso fue una locura. Voy a ir a Jamahal por KO. Creo que será en las primeras dos rondas y media".