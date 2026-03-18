Un bombardeo israelí sobre Beirut generó una de las imágenes más impactantes del conflicto en Medio Oriente: un edificio completo se desplomó tras el impacto de misiles en pleno centro de la capital libanesa. El ataque dejó al menos 12 muertos y 41 heridos, según reportes oficiales.

El episodio ocurrió durante una ofensiva aérea que Israel lleva adelante contra objetivos vinculados a Hezbollah en el Líbano, en el marco de la escalada regional que ya lleva semanas. Las imágenes del momento muestran cómo la estructura colapsa en segundos tras el impacto, reducida a escombros ante la mirada de testigos.

El edificio destruido tenía múltiples pisos y estaba ubicado en una zona céntrica de Beirut, lo que incrementó la gravedad del ataque por la presencia de civiles. Testimonios recogidos en el lugar reflejan desesperación y denuncias por el impacto en áreas residenciales.

El bombardeo se suma a una serie de ataques diarios sobre la capital libanesa, que ya acumulan decenas de víctimas y daños materiales significativos. La ofensiva israelí apunta a debilitar la infraestructura de Hezbollah, mientras el grupo responde con misiles y drones.

En paralelo, la situación humanitaria se agrava: miles de personas han debido abandonar sus hogares y crece la preocupación internacional por la posibilidad de una escalada aún mayor del conflicto.

El ataque que derrumbó el edificio en Beirut se convirtió así en un nuevo símbolo de la intensidad de la guerra, con imágenes que recorrieron el mundo y reflejan el impacto directo sobre zonas urbanas densamente pobladas.