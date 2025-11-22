El artista sanjuanino Jaime Muñoz se prepara para protagonizar una de las noches más significativas de su carrera musical en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025. El músico, cuyo talento fue revelado a nivel nacional en el programa La Voz Argentina, tendrá una participación estelar el sábado 22 de noviembre en el escenario del Estadio del Bicentenario, donde actuará como telonero de la consagrada Soledad Pastorutti.

A través de un anuncio dirigido a sus seguidores, Muñoz expresó la profunda emoción que representa para él este logro. “Familia, quiero compartir con ustedes una noticia que me llena el corazón y la carrera de orgullo. Este año voy a estar presente en la Fiesta Nacional del Sol, uno de los escenarios más importantes de nuestra provincia y del país… ¡y nada menos que como telonero de @sole_pastorutti!”, manifestó el cantante. En sus declaraciones, calificó la oportunidad como “un honor enorme poder llevar mi música a un público tan grande y compartir jornada con una artista que admiro desde siempre”.

Publicidad

El artista, agradeciendo el apoyo incondicional del público, aseguró que sin ese respaldo “nada de esto sería posible”. Con la frase “Los espero ahí para vivir una noche inolvidable”, Muñoz selló su convocatoria para un espectáculo que promete ser un hito en su trayectoria. Esta presentación no será su primera experiencia en el escenario mayor de la FNS, pero sí la primera en la que se presentará como solista, marcando un significativo avance en su desarrollo profesional.

Además contó a DIARIO HUARPE “La primera vez estuve acompañando a Claudia Pirán en el escenario mayor, y ahora me toca hacerlo como solista. Es algo muy especial para mí. Estar en la Fiesta del Sol es volver a las raíces de la música, compartir con mi gente y con tantos artistas locales que admiramos”, afirmó.

Publicidad

La participación de Jaime Muñoz se enmarca en una edición de la Fiesta Nacional del Sol que contará con una destacada presencia de talentos locales que se dieron a conocer en el citado reality musical. Junto a él, también subirán al escenario William Heredia, Eduardo Desimone, Walter Vilches y Mateo Pintor, consolidando una grilla que fusiona el reconocimiento mediático con las raíces culturales sanjuaninas.

Cómo seguirá la agenda de Muñoz

Tras su presentación en la FNS, la agenda de Jaime Muñoz continuará con una serie de compromisos artísticos que incluyen participaciones en eventos culturales en San Juan, como San Juan Escribe el 3 de diciembre, y una gira por la provincia de Buenos Aires. Allí se presentará en la Feria de las Regiones en la Ciudad de Buenos Aires el 6 de diciembre, en el Parque de la Cervecería de Quilmes el 10 del mismo mes, y en el Teatro Español de Las Flores el 11 de diciembre, entre otros escenarios. Su itinerario confirmado se extiende hasta el 17 de diciembre con una presentación en el Club Temple del Paseo La Plaza, en la Ciudad de Buenos Aires.

Publicidad

La presentación de Muñoz ante el público local, en la noche de cierre de las jornadas principales, representa no solo un retorno a sus orígenes, sino la materialización de un sueño artístico de grandes proporciones, compartiendo cartel con una de las figuras más emblemáticas del folclore argentino.