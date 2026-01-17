El presidente Javier Milei protagonizó un momento inédito este viernes durante el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, al subir al escenario para cantar junto al reconocido folclorista Chaqueño Palavecino ante miles de espectadores.

El mandatario fue invitado por el artista a interpretar la canción “Amor Salvaje”, y pese a mostrarse en un primer momento tímido, finalmente aceptó y entonó parte del tema, recibiendo una ovación del público presente en el predio festivalero.

Publicidad

Antes de cantar, Milei tomó el micrófono y agradeció a la provincia de Córdoba por el respaldo recibido en las elecciones presidenciales. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser Presidente”, expresó, despertando aplausos entre los asistentes.

Además, el jefe de Estado destacó la importancia del festival como emblema cultural del país y valoró la preservación de las tradiciones argentinas, señalando que este tipo de eventos proyectan la identidad nacional al mundo.

Publicidad

El Presidente estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otras autoridades. Su presencia en el escenario marcó uno de los momentos más comentados de la noche en la histórica celebración cordobesa.