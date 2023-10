Javier Milei no faltó a 50 de 103 sesiones en la Cámara de Diputados; el video que así lo afirma confunde sesiones con votaciones

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Circula en redes sociales un video que asegura que el candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, habría faltado a 50 de 103 sesiones a las que debía concurrir como diputado nacional y que no ha presentado proyectos como legislador. Estas afirmaciones, sin embargo, son engañosas.

El contenido, que se viralizó a pocas semanas de las elecciones generales, confunde el número de votaciones en la Cámara de Diputados con la cantidad de veces que esta sesionó, que son 27 desde que Milei asumió. A septiembre de 2023, ha faltado a 3 sesiones y suma 51 ausencias a votaciones (sobre 127).

Es cierto que el diputado no figura como firmante en ningún proyecto. Sin embargo, por ser cofirmante de textos presentados por otros legisladores, la reglamentación parlamentaria establece que debe ser considerado también autor de esos proyectos.

Por Martín Raschinsky, para Reverso

En la grabación, compartida en TikTok, Instagram y Facebook, una joven dice: “¿Sabías que Milei, el supuesto anticasta y antiprivilegios, se ausentó 50 de las 103 sesiones que tenía que tener en el Congreso?”. Y agrega: “¿Sabés cuántos proyectos presentó desde que es diputado? Cero”.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook hecha el 27 de septiembre de 2023

Desde que Milei es diputado el Congreso ha sesionado 27 veces, no 103

Una sesión del Congreso argentino es una reunión a la que están convocados todos los legisladores de una cámara, sean diputados o senadores. En las sesiones se debaten iniciativas y, según el objetivo perseguido, las condiciones o el momento en que se realicen, pueden ser ordinarias, extraordinarias, especiales, informativas o “asambleas legislativas”.

Según pudo constatar la AFP -medio que, junto a Chequeado, coordina la alianza Reverso- en documentos emitidos por la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, dependiente del Congreso de la Nación, (1, 2, 3), el número total de sesiones llevadas a cabo desde la jura de Milei como diputado el 10 de diciembre de 2021 hasta la fecha es de 27, no de 103, como se asegura en el video viral. A septiembre de 2023, Milei faltó a tres sesiones (1, 2, 3).

Sesión no es votación

Las votaciones de proyectos de ley, resoluciones u otros se llevan a cabo durante las sesiones.

En una sesión puede haber más de una votación. Por ejemplo, en la sesión ordinaria especial del 9 de noviembre de 2022, Javier Milei emitió 10 votos, 7 afirmativos y 3 negativos, como se detalla en los registros parlamentarios.

Captura de pantalla de registro de votación de Javier Milei en la Cámara de Diputados, hecha el 28 de septiembre de 2023.

Hay 3 opciones de emisión de voto: afirmativo, negativo y abstención. Cuando el legislador no emite voto, figura como ausente, con lo que se contabiliza una ausencia por cada voto no emitido. En la sesión que tuvo lugar el 16 de junio de 2022, por ejemplo, Milei no emitió voto en ninguna iniciativa y se le computaron cinco ausencias.

Captura de pantalla de registro de votación de Javier Milei en la Cámara de Diputados, hecha el 28 de septiembre de 2023.

Milei, ausente en 51 votaciones

Una búsqueda por palabras clave reveló que el video viral es un fragmento de uno de mayor duración publicado en TikTok el 21 de abril de 2023.

La imagen en la que se basa la afirmación errónea de que Milei faltó a 50 sesiones parlamentarias es una captura de su perfil en el sitio web de la Cámara de Diputados. En ese momento, Milei había faltado a 2 de 23 sesiones parlamentarias, y no había emitido voto en 50 de 103 votaciones.

El diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, denunció el 20 de abril de 2023 los ausentismos de Milei a la hora de votar en la Cámara baja. La captura que utilizó para ilustrarlos en X es la misma que se usó en el video viral, publicado al día siguiente.

Al 29 de septiembre de 2023, se habían llevado a cabo 27 sesiones parlamentarias y 127 votaciones desde la asunción de Milei como diputado. A esa fecha, acumulaba 3 faltas a sesiones y 51 ausencias a votaciones.

Captura de pantalla del perfil de asistencias a votaciones de Javier Milei, tomada del sitio oficial de la Cámara Diputados el 29 de septiembre de 2023.

Desde 2022 el legislador ha sido criticado por su nivel de ausentismo en las votaciones de la Cámara baja (1, 2, 3). Ante las críticas por ausentarse en la votación de artículos del Presupuesto 2023, por ejemplo, el bloque de Milei emitió un comunicado explicando que se había retirado del recinto por no formar parte “de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo”.

Milei no ha presentado proyectos propios

En el video viral también se afirma que el diputado no presentó ningún proyecto propio. Esto es cierto: en el registro oficial del sitio de la Cámara de Diputados, Milei no figura como primer firmante de ningún proyecto. En 29 proyectos, en cambio, figura como cofirmante de textos de otros legisladores.

Sin embargo, como la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria explicó a Chequeado, reglamentariamente todos los firmantes y cofirmantes deben ser considerados autores del proyecto.

La falta de proyectos presentados a título personal a casi dos años de asumir su cargo parlamentario, sin embargo, ha estado en la mira de analistas políticos y de la prensa local (1, 2).

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Autor: Martín Raschinsky.

Edición 1: Ana Prieto.

Edición 2: Florencia Ballarino.