El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos, en medio del escándalo por la difusión de audios que comprometen al Gobierno y a tan solo días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La agenda oficial prevé actividades en Los Ángeles el 4 de septiembre y en Las Vegas el día siguiente, con regreso confirmado para el sábado, justo antes de los comicios.

La Casa Rosada confirmó el itinerario luego de días de especulación sobre si el viaje se mantendría, dado el delicado contexto político. Según voceros oficiales, Milei mantendrá reuniones privadas con cerca de 50 empresarios de distintos sectores, interesados en conocer de primera mano la situación económica argentina. En esta ocasión, su hermana Karina Milei no integrará la comitiva, aunque sí podrían sumarse el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador designado en Washington, Gerardo Werthein.

La primera escala será en Los Ángeles, por invitación de Michael Milken, donde Milei ya participó en ocasiones anteriores con un discurso orientado a “más capitalismo y menos Estado”. Antes de partir, el mandatario cerrará la campaña bonaerense en un acto en Moreno.

En Las Vegas, además de encuentros con ejecutivos de cadenas hoteleras, Milei coincidirá con la presentación teatral de su expareja Fátima Florez en el Hotel Casino Sahara. La imitadora adelantó que esa coincidencia les permitirá reencontrarse en el escenario en el marco de las celebraciones por el Mes de la Hispanidad.

El contexto electoral agrega presión: las encuestas señalan que La Libertad Avanza no logra despegar en territorio bonaerense frente al aparato de Fuerza Patria, y que los candidatos libertarios siguen siendo poco conocidos. A esto se suma el desgaste político por el escándalo de los audios filtrados, que impactó en la estrategia de campaña.

Tras este viaje, Milei tiene previsto volver a España el 13 y 14 de septiembre para participar del festival Europa Viva, organizado por Vox. Será su tercera visita al país ibérico en lo que va del año y la segunda presencia en ese evento desde que asumió la presidencia. Como en sus viajes anteriores, no figuran reuniones oficiales con el gobierno de Pedro Sánchez, con quien mantiene un vínculo marcado por la tensión diplomática.