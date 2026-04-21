Úbeda planea cambios en Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

Tras el envión anímico que significó ganar el Superclásico, el entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, ya piensa en el próximo compromiso ante Defensa y Justicia y evalúa realizar cambios en la formación titular.

Si bien el triunfo ante River trajo tranquilidad, el cuerpo técnico no quedó del todo conforme con algunos rendimientos individuales, especialmente en la última línea. Por eso, la defensa vuelve a ser el principal foco de análisis de cara al próximo partido.

En ese contexto, no se descartan variantes en varios sectores del equipo, con el objetivo de mantener la competitividad y ajustar detalles tácticos. Úbeda ya ha mostrado en otras ocasiones que no duda en modificar piezas incluso después de resultados positivos, en busca de mayor solidez.

Además, la seguidilla de partidos y la exigencia del calendario también influyen en la toma de decisiones, por lo que la rotación podría ser una herramienta clave para sostener el rendimiento del plantel.

El partido ante Defensa y Justicia aparece como una nueva prueba para el equipo, que buscará sostener el nivel tras el triunfo en el clásico y consolidarse en la competencia. Mientras tanto, el DT define en la semana el equipo que saldrá a la cancha, con cambios que podrían sorprender.