San Juan dio un paso clave en la modernización del sistema escolar con la puesta en marcha del carnet docente digital para educadores de nivel secundario. Esta innovadora herramienta, que reemplaza al tradicional formato físico, permite a los profesionales acceder de manera inmediata y segura a su información profesional desde cualquier dispositivo móvil.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto por la Junta de Clasificación Rama Media, el Área de Sistemas y la Secretaría de Modernización. El carnet se encuentra integrado a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), lo que consolida un ecosistema unificado para los trámites estatales.

Puntaje en tiempo real y transparencia

Una de las mayores ventajas de este cambio es que cada docente podrá consultar en tiempo real su puntaje actualizado, las asignaturas registradas y el detalle de los criterios de su valoración. Esto permite visualizar con precisión qué ítems suman puntaje y cuáles son los topes establecidos, facilitando la planificación de la carrera profesional sin necesidad de traslados.

Para garantizar la validez jurídica en los actos de suplencias y toma de cargos, el documento incorpora mecanismos de autenticación mediante tokens digitales. Esto asegura la integridad de los datos y fortalece la confidencialidad de la trayectoria de cada educador.

Eficiencia y ahorro para el Estado

La eliminación del soporte físico no solo implica una reducción de costos en impresión y logística, sino que también agiliza los tiempos de gestión administrativa. Al centralizar la información, se reducen errores y se disminuye la dependencia de los trámites presenciales, permitiendo una trazabilidad total de los datos.

Desde la cartera educativa destacaron que esta medida se inscribe en el proceso de modernización del Estado, orientado a mejorar la transparencia y optimizar los recursos públicos mediante herramientas tecnológicas de vanguardia.

Período de convivencia y asistencia

Es importante señalar que, mientras se realizan los ajustes finales del sistema, el carnet digital y el físico convivirán durante un tiempo determinado. Para aquellos docentes que tengan dudas o necesiten soporte técnico, el Ministerio puso a disposición una Mesa de Ayuda especializada, que atiende consultas a través del número 4307908.