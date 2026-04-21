La millonaria recompensa que ofrece Madonna por sus prendas robadas

Madonna y su equipo de trabajo confirmaron un desafortunado suceso tras su reciente paso por el festival Coachella 2026 donde se presentó junto a Sabrina Carpenter. La icónica referente de la música pop fue víctima de un robo que resultó en la pérdida de una parte fundamental de su vestuario de escena.

Al referirse a su paso por el evento la cantante expresó que "¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó!". Sin embargo lamentó que "este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas".

La gravedad del hecho radica en el valor sentimental y profesional de los objetos sustraídos. Según manifestó la intérprete "no es solo ropa, es parte de mi historia y del esfuerzo de muchos artistas que trabajaron conmigo durante décadas". Durante la presentación que marcó las dos décadas de su debut en dicho escenario ella recordó que "hoy hace veinte años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile, y fue la primera vez que interpreté Confessions on a Dance Floor: Part I en Estados Unidos".

Para esta ocasión especial decidió utilizar piezas originales comentando que "fue una experiencia increíble, así que imagínense lo emocionante que es para mí volver 20 años después. Con las mismas botas, el mismo corsé, la misma chaqueta que llevaba antes, la misma chaqueta de Gucci. Es como cerrar un ciclo, ¿saben? Muy significativo para mí".

Ante la desaparición de estos elementos históricos se inició una búsqueda activa con incentivos económicos para quienes aporten datos certeros. La estrella declaró que "espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: [email protected]".

Finalmente concluyó su mensaje confirmando que "ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón". Durante el espectáculo los asistentes pudieron disfrutar de éxitos como Vogue y Like a Prayer además del estreno de su tema inédito titulado I Feel So Free.