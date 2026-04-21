Quién es al famoso que echaron de Telefe tras 10 años de trabajo

Rodrigo Cascón participó recientemente en el programa Almorzando con Juana y volvió a referirse a su desvinculación de La Peña de Morfi durante 2025. El cocinero manifestó que "no sé por qué fue, si realmente hay algo, que me lo digan porque nunca me enteré" y recordó que "me enteré dos semanas antes de que arranque el programa que no iba a estar". A pesar de la sorpresa, el integrante de la farándula destacó su gratitud por el tiempo compartido al señalar que "no tengo más que palabras de agradecimiento porque me dieron 10 años de trabajo, una cosa no quita a la otra, porque después te tratan de desagradecido...".

La salida no fue sencilla para el protagonista debido a las charlas previas con la producción durante la temporada de descanso. Al respecto, Cascón planteó que "pero no fue lindo porque hablamos todo el verano del programa que se venía y dos semanas antes, enterarme que no tenía trabajo...". En instancias anteriores de la polémica, el periodista Guillermo Barrios había revelado que el chef se sentía "angustiado. triste. desilusionado. me sacaron. me dijeron que este año no" cuando le confirmaron que no estaría ni al aire ni en el streaming.

En diálogo con Walter Leiva, el gastronómico admitió que la situación afectó profundamente su estado de ánimo. El profesional reconoció que "estoy todavía sorprendido, ahora ya estoy mejor, pero tuve unas semanas complicadas porque fueron muchos años de un programa al que le tomé cariño y éramos como una familia". Las razones esgrimidas por las autoridades del canal no fueron suficientes para él, quien explicó que "este año, los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga y sentí una decepción, me sorprendió, porque durante mucho tiempo contaron conmigo para un montón de proyectos distintos, siempre con buena predisposición de los dos lados, no me lo esperaba".

Según el relato de los hechos, existieron intentos de su parte para permanecer en el staff mediante diversas negociaciones. Rodrigo Cascón comentó que "me explicaron que fue por decisión del canal, cambios que querían hacer y modificaciones, temas presupuestarios que no acompañan, pero yo les hice otras propuesta para acomodarme, no era un problema eso". Sin embargo, la resolución de la empresa fue definitiva y el profesional confesó que "pero la decisión ya estaba tomada, me quedé medio en pampa y la vía, hubo intentos de seguir. yo me enteré esto hace un mes, muy cerca de la fecha de estreno. yo tenía la ilusión en la cabeza de que iba a volver y me enteré semanas antes de que se adelantaba el comienzo y que yo no iba a estar".

Por otro lado, surgieron versiones periodísticas que vincularon su alejamiento con una supuesta limpieza de figuras. En este sentido, se mencionó que su perfil vinculado a contenido erótico en plataformas digitales para adultos no coincidía con la imagen que buscaba el canal. No obstante, el asombro por su despido alcanzó a sus allegados en el estudio ya que "nadie se lo esperaba, ni lo sabían, me llamaron todos porque realmente éramos una familia, fueron muchos años de compartir trabajo y otros momentos". Actualmente, el chef continúa su labor en La Cocina Rebelde y el ciclo Destinos y Sabores.