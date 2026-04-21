Falleció Luis Puenzo, el primer director argentino en ganar un Oscar

La industria del cine argentino atraviesa horas de profundo dolor. Tras conocerse recientemente la muerte de Luis Brandoni, ahora se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo a los ochenta años de edad. El cineasta fue una figura fundamental de la industria nacional y responsable de La historia oficial, la primera película del país en obtener un Premio Oscar.

Personas de su entorno cercano confirmaron la noticia sobre el realizador que se había mantenido alejado de la exposición pública mientras enfrentaba distintos problemas de salud. Nacido el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires, Luis Puenzo construyó una trayectoria destacada como director, guionista y productor. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia audiovisual argentina gracias a su film estrenado en mil novecientos ochenta y cinco.

La obra consiguió un impacto mundial al ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en mil novecientos ochenta y seis, una conquista inédita que marcó un antes y un después para la producción nacional en el exterior. La película abordó una de las heridas más profundas del país vinculada a las consecuencias de la última dictadura militar y el drama de los niños apropiados durante ese período. Con actuaciones de Norma Aleandro y Héctor Alterio, la producción logró combinar sensibilidad, denuncia y enorme calidad artística.