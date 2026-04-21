El problema de salud de Yanina Latorre que preocupó a su familia

Durante este martes, la conductora de Sálvese quien pueda atravesó un preocupante problema de salud mientras realizaba tareas domésticas. La situación se originó en su casa cuando se encontraba revisando prendas de vestir junto a su marido. En ese contexto, se la escuchó decir "Este (traje) es lindo para una camisa y un jean. Los chalecos van, los dejo. ¿Este te gusta? A mi también me gusta. Bancá que vamos ordenando".

Poco después, el clima cambió drásticamente debido a un malestar físico repentino. "Ay me bajó la presión, me voy a desmayar", manifestó Yanina en reiteradas ocasiones. Ante el pedido de ayuda, el comentarista deportivo intentó calmarla con un "Tranquila" y le señaló que "No comiste nada".

Su hija Lola fue quien decidió difundir el audio del hecho a través de su cuenta de TikTok. En la grabación se percibe la preocupación de Diego, quien consultó "¿Querés un vaso de agua? te levantaste muy bruscamente", mientras la panelista insistía con un "Ayudame, despacio, no me siento bien, estoy medio rara".

Tras el susto inicial, la joven desdramatizó lo ocurrido con un mensaje público donde escribió "Ja, ja, ja, mi mamá se desmaya ordenando el vestidor y lo graba sin querer, me estallo". El material no tardó en viralizarse, provocando reacciones diversas entre quienes se rieron de la anécdota y usuarios que recomendaron un control médico urgente para evaluar lo sucedido.