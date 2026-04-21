Por qué Ricardo Darín estaba peleado con Luis Brandoni y no fue al velorio

La muerte de Luis Brandoni el pasado 20 de abril generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y sus restos fueron despedidos este 21 de abril en el cementerio de la Chacarita. Sin embargo, llamó la atención que Ricardo Darín no estuviera presente en el último adiós para quien fuera su colega más cercano durante años. Según explicó Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, existe una razón para este alejamiento. La periodista señaló que "no sé si finalmente fue Ricardo Darín. Él contó que estaban distanciados porque Brandoni criticaba mucho a su hermana, Alejandra Darín".

El conflicto familiar caló hondo en la relación entre ambos protagonistas. Al respecto, la panelista agregó que "Ricardo siempre intentó entenderlo, pero cuando Alejandra murió, Brandoni no lo llamó. Estaban bastante distanciados. Lo contó Darín". A este motivo personal se le sumó un impedimento logístico de último momento para asistir al entierro. La periodista Nancy Duré aportó un dato clave sobre el paradero actual del actor al comentar que "Está en Perú con su obra".

A pesar de las diferencias que los mantuvieron separados en el último tiempo, el protagonista de El secreto de sus ojos utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y respeto. Mediante un mensaje público el 20 de abril, escribió "Chau, Beto. ¡Te vamos a recordar y extrañar tanto!". De esta manera, aunque no pudo estar físicamente con los familiares y amigos en Buenos Aires, dejó en claro el cariño que mantenía hacia su compañero de profesión.