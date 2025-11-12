Johnny Depp llegó a Argentina y desató una gran euforia en las afueras de Telefe, el canal donde concedió una entrevista íntima a Verónica Lozano para su programa Cortá por Lozano. Durante su paso por el estudio, el actor reflexionó sobre el amor, su relación con sus hijos y su vida profesional.

El actor, quien tuvo muchas parejas famosas, se tomó un momento para destacar la importancia de Vanessa Paradis, quien es la madre de sus hijos. Depp y Paradis son padres de Lily Rose y John, y estuvieron juntos durante catorce años, aunque nunca se casaron. Sobre ella, Depp confesó: "Con Vanessa, por supuesto, tenemos una relación de amor que dura porque es la madre de mis hijos y experimentamos esas cosas juntos de una manera maravillosa y reservada entre nosotros".

Al poco tiempo de separarse de Paradis, Johnny Depp conoció a Amber Heard, con quien se casó en 2016. Un año después, en 2017, se divorciaron, envueltos en una gran polémica que culminó en un escandaloso juicio.

Luego de haber vivido una época tormentosa en el amor, no se le ha conocido una pareja oficial. En la entrevista, el actor habló con Vero Lozano sobre las posibilidades de enamorarse de nuevo. Primero aclaró quiénes son sus grandes amores: "Mis grandes amores de mi vida está muy claro quiénes son, mis hijos".

Respecto a su futuro romántico, el actor respondió de manera reflexiva: "Después de eso, uno necesita a alguien o quizás, no". Depp explicó que entiende la importancia de tener tiempo para uno mismo y analizar lo que realmente importa, añadiendo que "Hay momentos en los que es mejor estar solo, aislado, y hay otros, en los que uno tiene que poder expresar todo lo que estuvo analizando".

Finalmente, el actor demostró su afecto por sus seguidores. Después de la entrevista, Johnny Depp quiso salir a saludar a la gente que lo esperaba fuera de los estudios. Saludó con mucha emoción, firmó autógrafos y hasta recibió regalos de los cientos de fanáticos que se acercaron a verlo. Los fotógrafos presentes informaron que él mismo decidió salir caminando, a pesar de que se le había ofrecido retirarse en camioneta.