El diputado nacional Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Italiano de La Plata, en el marco de una cirugía programada que había sido postergada previamente.

El centro de salud informó el estado del legislador a través de un parte médico difundido a las 13:15, donde se detalló que el procedimiento se realizó con normalidad y sin complicaciones.

“El día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente Máximo Carlos Kirchner por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”, indicó el comunicado médico.

Parte oficial del Hospital Italiano de La Plata.

Se trata de una afección benigna en las glándulas salivales, según se precisó en el informe difundido por la institución médica.

Horas antes de la intervención, el propio legislador había comunicado en redes sociales que se trataba de una operación programada, sin brindar mayores detalles sobre el diagnóstico. En su mensaje, confirmó que el procedimiento se realizaba en el centro de salud donde nació.

De acuerdo con lo informado, Kirchner permanecerá internado de manera preventiva para controles médicos posteriores, en el marco del seguimiento habitual tras este tipo de intervenciones.

El parte oficial no indicó plazos de alta médica, aunque sí confirmó una evolución favorable en el postoperatorio inmediato.