El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania que se extenderá entre el 9 y el 11 de mayo.

Según informó el mandatario estadounidense, la tregua contempla la suspensión total de las hostilidades y un intercambio de cerca de 1.000 prisioneros por cada una de las partes involucradas en el conflicto.

Trump dio a conocer la medida a través de una publicación en Truth Social, donde aseguró que tanto Vladímir Putin como Volodímir Zelensky aceptaron la propuesta impulsada por Washington. “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”, expresó el presidente estadounidense al anunciar el acuerdo.

El alto el fuego coincidirá con las celebraciones del Día de la Victoria, una fecha con fuerte carga histórica tanto en Rusia como en Ucrania por su participación en la Segunda Guerra Mundial.

Trump detalló que la tregua abarcará “toda actividad cinética”, en referencia a la suspensión de operaciones militares y ataques armados durante esos tres días.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky confirmó que Kiev recibió el visto bueno de Moscú para avanzar con el intercambio de prisioneros en formato “1.000 por 1.000”.

Además, remarcó que el cese de hostilidades deberá mantenerse durante los días establecidos en el acuerdo.

Desde Rusia, el asesor presidencial Yuri Ushakov ratificó la aceptación de la propuesta y confirmó la participación rusa en la tregua promovida por Estados Unidos.

El anuncio se produjo luego de varios contactos diplomáticos entre representantes de ambos países y enviados estadounidenses. En los últimos días, funcionarios ucranianos mantuvieron reuniones en Florida con representantes cercanos a Trump para avanzar en las negociaciones.

La tregua de tres días representa el primer acuerdo coordinado de suspensión de violencia entre Rusia y Ucrania en varios meses, mientras continúan las conversaciones para intentar alcanzar un entendimiento más amplio sobre el conflicto armado.