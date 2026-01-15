Luego de permanecer más de 40 días internado, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió este miércoles el alta médica tras superar una intervención cardíaca. La noticia fue confirmada por el propio dirigente a través de sus redes sociales.

“Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad. En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido”, expresó Schiaretti, quien no pudo jurar en diciembre debido a su estado de salud.

De esta manera, el dirigente se incorporará al bloque de Provincias Unidas, integrado por 22 diputados y con fuerte presencia de mandatarios provinciales. El espacio viene teniendo diálogo fluido con la Casa Rosada en medio del debate por el Presupuesto y la reforma laboral.

El llamado “cordobesismo” logró tres bancas para el período 2025-2029, que se sumaron a otras tres con mandato vigente hasta 2027, consolidando su representación en el Congreso Nacional.

Schiaretti, de 76 años, fue intervenido el pasado 26 de noviembre en la Fundación Favaloro. La cirugía consistió en una sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, un procedimiento menos invasivo que la operación tradicional y que permite una recuperación más rápida.

Sin embargo, durante la intervención fue necesario colocarle un stent, lo que obligó a prolongar su período de reposo por varias semanas más de lo previsto inicialmente.

Antes de la operación, su cardiólogo personal, Hugo Londero, explicó que la patología era consecuencia del paso del tiempo: “La válvula aórtica trabaja toda la vida, unas 70 veces por minuto. Con los años se fibrosa, se endurece y deja de abrir bien. Él estaba prácticamente asintomático y muy tranquilo”, había señalado el especialista.