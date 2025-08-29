En septiembre, los beneficiarios de la jubilación mínima de Anses recibirán un pago que incluirá un bono adicional, incrementando el monto total a cobrar. Esta medida busca mejorar el ingreso de los jubilados y brindar un alivio económico en un contexto donde los ajustes son clave para mantener el poder adquisitivo.

El detalle exacto del monto a percibir se dará a conocer en los próximos días, pero se anticipa que la suma del bono junto con la jubilación mínima superará los valores habituales de meses anteriores, reflejando un esfuerzo por parte del organismo para acompañar a los adultos mayores.

Publicidad

Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas sociales que Anses implementa para garantizar una mejor calidad de vida a los jubilados y pensionados, quienes constituyen un sector vulnerable frente a la inflación y otros desafíos económicos.

Los pagos se realizarán siguiendo el calendario habitual, respetando la terminación del DNI de cada beneficiario, para asegurar un orden y evitar aglomeraciones en las sucursales y entidades bancarias.

Publicidad

Cronograma

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo