Lo que debía ser un viaje de rutina para el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se transformó en una pesadilla. Este sábado, el defensor Emiliano Endrizzi (32) desató el pánico a bordo del vuelo que trasladaba al equipo hacia Buenos Aires al gritar que había una "bomba" dentro de la aeronave.

Inmediatamente, la tripulación activó los protocolos de seguridad aeroportuaria, obligando a la evacuación total de los pasajeros. El futbolista fue abordado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes lo retiraron de la cabina esposado ante la mirada incrédula de sus compañeros y el resto de los viajeros.

Un chiste caro que terminó en la Justicia

Según testigos y videos que circularon en redes, el "Lobo" jujeño se disponía a viajar para enfrentar este domingo a Agropecuario por la Primera Nacional. Tras el grito, el avión fue inspeccionado exhaustivamente y se descartó la presencia de explosivos. Sin embargo, Endrizzi quedó demorado y deberá declarar por el delito de "intimidación pública", una figura legal que conlleva penas severas.

La postura del club

A raíz del escándalo, la dirigencia de Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado oficial confirmando que su cuerpo de abogados ya tomó intervención en el caso. El incidente no solo afectó la logística del plantel profesional, sino que puso en jaque la preparación para el encuentro de la fecha 9.

"El Club tomó intervención ante la activación del protocolo de prevención y seguridad situación por la cual resultó afectada la partida del vuelo", explicaron desde la institución, mientras la justicia jujeña define la situación procesal del experimentado jugador.