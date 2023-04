¿Juntos? Floyd Mayweather quiere fichar a Francis Ngannou

En las últimas horas, Floyd Mayweather reveló una información que hizo mucho ruido. El extraordinario boxeador estadounidense, que se retiró del profesionalismo con 50-0 a su favor, expuso que quiere trabajar con una exestrella de UFC. Dialogando con la prensa, el norteamericano comunicó que piensa fichar a Francis Ngannou, excampeón de los Peso Pesado de la compañía que preside Dana White.

"Me encantaría trabajar con (Ngannou). Me encantaría firmarlo con Mayweather Promotions. Es un tipo muy habilidoso, increíble, y si quiere pelear contra uno de los mejores pesos pesados, debería hacerlo. Absolutamente. Con su tamaño, fuerza y ​​poder, cualquier cosa puede pasar. Con su poder y su dureza, puede hacer algo de ruido en la división de peso pesado", expuso Floyd Mayweather, en diálogo con Bet Online.

La salida de Ngannou de UFC

Semanas atrás, el propio Francis Ngannou le dijo lo siguiente a la prensa sobre su conflicto con el Presidente de UFC: "Mira, yo también quería esa pelea. Soy el que inició esa pelea hace más de dos años. Quería esa pelea, pero ¿Dónde estaba Jon Jones en ese momento? No sé. Nadie parece interesado, ni siquiera Dana White. Nadie parece estar interesado. Siempre encuentran una manera de evitarlo".

"Hoy, no se trata de esa pelea, no es que me quisieran dar esa pelea, es el precio que me iba a costar conseguir esa pelea. Perseguí esa pelea tanto como pude y, escucha, aprendí en la vida que tienes que dejarlo ir. Tienes que dejar ir las cosas, de lo contrario, te cortarán la mano y te la quitarán. Quería tanto esa pelea, y no podía tenerla a toda costa. Eso es lo que siempre diré", luego, el camerunés añadió.

Para sentenciar, Francis Ngannou comentó: "He tratado de manejar esto de la manera más amable posible. Hice todo lo que estaba a mi alcance para seguir adelante, y no funcionó. Nunca cerraré la puerta, pero ahora, no es algo que podamos discutir porque se ha vuelto muy personal. Los he estado escuchando hablar de eso. Están molestos, hay mucha ira por ahí, pero estoy bien".