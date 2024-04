Justin Gaethje rompió el silencio tras ser brutalmente noqueado por Max Holloway

Justin Gaethje no obtuvo el resultado esperado en UFC 300, por lo que decidió salir a declarar tras la pérdida. El público tuvo lo que pedía y esperaba en la tercera pelea por el título de BMF en la historia. El mismo y Max Holloway lucharon durante 25 minutos en una verdadera guerra. Sin embargo, en el minuto 24:59, el hawaiano lo noqueó de forma impresionante. Por esto último, en las últimas horas, el estadounidense rompió el silencio.

"Es un juego loco, ¿sabes? Creo que mucha gente en mi posición se habría propuesto no aceptar la pelea con Holloway. No tengo excusas. Creo que lo fue, me divertí mucho, creo que fue una cartelera histórica enorme para UFC. Y ser parte de eso, ser la mejor pelea en esa cartelera perdurará para siempre. Y nuevamente, fue un riesgo enorme, fallé", partió diciendo Gaethje en diálogo con MMA Knockout.

Además, Justin comentó: "Y si hubiera ganado esa pelea, si hubiera conseguido un nocaut rápido, habría aceptado esa pelea contra Islam Makhachev, pero es sólo el nombre de el juego. Estoy feliz por Dustin. Bien por él. Alguien tenía que luchar. Creo que no importa lo que vamos a perder. Él (Makhachev) iba a llegar temprano, iba a ser prácticamente imposible hacer esa pelea en un plazo de 5 a 6 semanas".

Justin Gaethje y su presente

"Este es el camino que UFC quería seguir. Así que supongo que no me puedo quejar porque no quiero sonar como... realmente no tengo quejas porque es lo que es. No voy a dejar que eso me coma. Quiero decir, ciertamente fue una guerra. Ciertamente, la definición de guerra, especialmente cuando te ponen a dormir de esa manera. Eso definitivamente contaba como uno. Sí, pero aún no he terminado", expuso.

Para cerrar, Justin Gaethje indicó: "Voy a pelear en el futuro, y esa es la única forma en que peleo. Incluso si quisiera cambiar mi forma de pelear, en realidad no es posible. Así es como compito. Así es como he competido desde que era niño. Entonces, la próxima vez que entre allí, ya sabes, será el mejor show en vivo del mundo. Veremos si tengo una pareja de baile tan buena como la que tuve el fin de semana pasado. Pero sí, mis intenciones serán las mismas".