La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el Informe de Clubes 2025, un relevamiento que incluye el número de socios de todas las instituciones que compitieron en la Primera División durante la última temporada. El documento reúne datos oficiales y busca consolidar criterios de gestión basados en información verificable.

Según el ranking difundido, River Plate se ubicó en el primer lugar con 352.712 socios, seguido por Boca Juniors, que registra 282.644. El podio lo completa Independiente, con 165.262 afiliados. En el cuarto puesto aparece Rosario Central, con 104.951, mientras que Racing Club cierra el Top 5 con 102.707 socios.

El informe también detalla el posicionamiento del resto de los clubes de Primera. San Lorenzo ocupa el sexto lugar con 89.717, seguido por Newell’s (84.759) y Vélez Sarsfield (79.083). Más atrás se ubican Talleres de Córdoba (70.582), Huracán (68.755) y Belgrano (67.318).

Desde la AFA indicaron que el relevamiento permite dimensionar la estructura institucional del fútbol argentino y constituye una base para la planificación y el seguimiento de políticas deportivas. El padrón de socios es uno de los indicadores centrales para evaluar el alcance social y la representatividad de cada club en su comunidad.

El documento incluye a todas las entidades participantes de la temporada 2025 y refleja la diversidad del mapa futbolístico nacional, desde los clubes con mayor masa societaria hasta aquellos con menor cantidad de afiliados, que también forman parte del sistema competitivo de la máxima categoría.