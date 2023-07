Barbie tiene 70 años y miles de profesiones. Pero hay una en la que no pierde su habilidad y es el marketing, porque pasan las décadas y siempre genera consumo. No importa si el país donde se estrena la película está en crisis económica o si la llegada a las salas fue a fin de mes, la muñeca es un boom de ventas, directas e indirectas, y San Juan no zafó de esta tendencia.

Como si fuera un accesorio más, de esos que se compraban en otras cajas o el mismo Ken, el look “rosado barbie” fue el extra que los sanjuaninos pagaron con la entrada para no desentonar. Los comerciantes, algunos antes, otros después, aprovecharon la fiebre de compras y sacaron a sus vidrieras las prendas que combinaban con los posters.

Las vidrieras eran el primer llamador, de grandes y chicas.

Desde las opciones más baratas, como un glitter a tono, a prendas de ropa por encima de los $30.000, en un relevamiento de DIARIO HUARPE en el Patio Alvear, todos reconocieron haber tenido compradores influenciados por el estreno. Fueron un aumento moderado de las ventas y, para los dueños, una buena noticia en plena caída del consumo.

Tres locales de ropa confirmaron que apenas pusieron en sus vidrieras las prendas fucsias empezaron a tener consultas. “Fue instantáneo, entraban niñas, adolescentes, mujeres grandes con sus hijas, la mayoría consultaba, pero hubo ventas”, contó una trabajadora de Trigal, del Patio Alvear.

En este local fueron de los primeros en mostrar la oferta rosada el sábado 15, cinco días antes del estreno. El color fue uno de los de la temporada y por eso pudieron aprovechar el stock. Las adultas, dijeron en todos los locales consultados, buscaban remeras, algo utilizable después. Las niñas y adolescentes, elegían buzos. Algunos se animaron a preguntar por los tapados de paño, que están por encima de los $40.000, pero en la compra de apuro no fue la prenda más elegida.

El glitter, la opción más barata para darle un toque a tono. También la alternativa sin género.

En Tucci pudieron aprovechar la oleada de compras, aunque apuntan a un público de más edad. “Armamos un perchero con remeras y otras prendas del tono y muchas entraron a preguntar, lo más llevado fueron las remeras, que están a partir de los $9.000”, contó una de las encargadas. Que el estreno coincidiera con la liquidación de invierno fue también un incentivo.

En Cómo quieres y Bernata Bochi sucedió algo similar. Apenas cambiaron la vidriera, más cerca del estreno, empezaron a entrar potenciales compradoras a consultar por una prenda rosada. Lo que buscaban era el color, pero también precio y algo que pudieran seguir utilizando, por eso las remeras básicas eran las más miradas. Algunas clientas llegaban justo antes del estreno a consultar.

Pero no todas las ventas fueron de ropa. En Moda Shop el furor fueron los glitter rosados, el ítem más barato de la barbiemanía, porque se podía adquirir a $600. Este producto fue también el más unisex, porque, aunque hombres y mujeres asistieron lookeados, no había casas de indumentaria masculina con vidrieras temáticas.

En Sabatie, el salón de uñas ubicado en el ingreso del shopping, todas las clientas eligieron un esmaltado rosado durante el jueves del estreno. Algunas pidieron turno justo antes del estreno, para estrenar los diseños en la sala. Hasta las mujeres más grandes, contaron las manicuristas, optaron por un rosado, tal vez más suave que otros fucsias brillantes, con diseño o hasta fluorescentes que ofrecían.

El estreno de la película de Greta Gerwig, que según las primeras las reseñas es una crítica fresca a las exigencias que impone la sociedad a las mujeres, fue el jueves. Ese día el cine organizó hasta un bar de glitter. Pero un día después, antes de la primera proyección normal, ya se veían llegar mujeres, niñas y adolescentes vestidas de rosado, porque, al parecer, no fue algo solo del primer día.

Antes de que empezara la primera función, empezaba a verse el tono en los pasillos del shopping.