La brutal pelea que podría darse en UFC en poco tiempo

Con apenas unos meses para llegar a su cumpleaños número 39, Josh Emmett admite que el tiempo para realizar su sueño de convertirse en campeón de UFC podría estar llegando a su fin. A pesar de estar cerca en febrero durante su enfrentamiento con Yair Rodríguez por el título interino de Peso Pluma, no logró asegurar la victoria. Posteriormente, experimentó una segunda derrota consecutiva frente a Ilia Topuria en junio. Sin embargo, su regreso triunfal en UFC 296, donde logró un impresionante nocaut contra Bryce Mitchell, lo ha revitalizado. Ahora, quiere la oportunidad por el título.

"Quiero pelear contra quienquiera que me lleve a esa oportunidad por el título. Esta es mi última carrera por el título. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Lucharé contra quien sea necesario para conseguir ese título. Me gustaría pelear contra alguien entre los tres primeros, el contendiente número uno, quienquiera que sea, para llegar allí", fue lo que comenzó diciendo Emmett en diálogo con The MMA Hour.

Por otra parte, Josh mencionó: "Alexander Volkanovski e Ilia Topuria pelearán en febrero. En un mundo perfecto, querría al ganador de eso, pero sé que necesito luchar contra alguien en lo más alto de la cosecha para volver a donde estaba antes". Sin dudas, el estadounidense se siente confiado para ir por el cinturón de UFC, después de varias contiendas en las que ha enamorado al público.

Josh Emmett quiera la corona de UFC

"Max fue, además de Volkanovski, uno de los mejores pesos pluma de todos los tiempos. Esa era la posición de Max, pero siento que Max ha vencido a todos. La única persona que tiene su número es Volkanovski. Entonces él es el contendiente número uno. Ha eliminado a casi todos en la división y ha peleado contra todos en la división de peso pluma, excepto conmigo mismo", sostuvo el peleador de UFC.

Para cerrar, Josh Emmett indicó: "Sería un honor pelear contra él. Eso es como una oportunidad segura al título. Entras y le ganas, no queda más que luchar por el título. Si eso es lo que UFC quiere hacer, hagámoslo. Quiero pelear contra quienquiera que me dé la oportunidad por el título, y Max, él es el contendiente número uno. Voy a volver a entrenar esta semana y seguir adelante desde allí. 2024 va a ser mi año. Voy a ganar una pelea y luego ganaré ese título".