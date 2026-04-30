El juicio por la causa Cuadernos atraviesa un momento clave con el cierre de las indagatorias a los imputados y el inminente inicio de la etapa testimonial, una instancia determinante para el desarrollo del proceso judicial que investiga un presunto esquema de sobornos en la obra pública.

En este contexto, una de las declaraciones más esperadas es la de José López, exsecretario de Obras Públicas, quien será trasladado desde el penal de Ezeiza para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7. Su testimonio genera expectativa, aunque adelantó que responderá únicamente a las preguntas de su defensa.

Concluida esta etapa, el tribunal dará paso a la producción de prueba testimonial, prevista para mayo, cuando comenzarán a declarar alrededor de 43 testigos convocados. Entre ellos se encuentran periodistas, empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas directamente con la investigación.

Las audiencias se llevarán adelante en Comodoro Py bajo modalidad semipresencial y con una frecuencia de dos veces por semana. Entre los primeros en brindar testimonio estarán quienes tuvieron contacto con los cuadernos originales y allegados a Oscar Centeno, el exchofer cuyas anotaciones dieron origen a la causa.

Durante la investigación, López aportó detalles sobre el funcionamiento del supuesto sistema de recaudación ilegal, que incluía pagos de entre el 3% y el 7% de contratos de obra pública y entregas periódicas de dinero a funcionarios.

La causa investiga una presunta estructura de cobro de sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015. Con el inicio de la etapa testimonial, el juicio entra en una fase clave que permitirá poner a prueba las pruebas reunidas durante la instrucción.