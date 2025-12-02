La China Suárez y el acuerdo de fiestas con Benjamín Vicuña por sus hijos

La distancia de sus hijos es un factor que le resulta muy difícil a La China Suárez. Desde que tomó la decisión de vivir en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz ha tenido que negociar con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Si bien la negociación con Cabré se resolvió fácilmente, el acuerdo con Vicuña aún está en pugna.

Esta semana, Magnolia y Amancio regresaron a Estambul después de pasar varias semanas con su padre, Benjamín Vicuña. La China Suárez, ansiosa por el reencuentro, los esperó con numerosas sorpresas y detalles.

Sabiendo que sus hijos son fanáticos de la decoración de Navidad, la actriz preparó su casa con todo tipo de adornos y detalles. La China Suárez registró el momento en que los pequeños ingresaban a la casa y descubrían cada rincón especialmente preparado, un resultado que fue mejor de lo que ella esperaba. Como mensaje de bienvenida, escribió al pie de sus historias: "Bienvenidos mis amores". Tras la gran sorpresa, los chicos quedaron sorprendidos y emocionados.

El emotivo reencuentro es el inicio de una compleja logística de fiestas pautada por los acuerdos familiares. La información que circula indica que Rufina, hija de Nicolás Cabré, se encuentra actualmente en Argentina para el casamiento de su padre con Rocío Pardo. Sin embargo, Rufina volvería a Turquía luego del evento para pasar Noche Buena y Navidad con La China, Mauro Icardi y sus hermanos más chicos.

Finalmente, de acuerdo con el último acuerdo firmado por todos, Magnolia y Amancio regresarán a Buenos Aires para compartir Año Nuevo con Benjamín Vicuña y el resto de sus hermanos.