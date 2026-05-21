Cecilia Insinga traicionó a C5N y confirmó su pase a LN+

Cecilia Insinga rompió el silencio sobre los rumores que envolvían su futuro profesional. La reconocida periodista confirmó que se une a la pantalla de La Nación + para encarar un rol distinto en su trayectoria. Tras años de recorrer las calles como cronista, ahora pasará a conducir un programa informativo matutino. Según sus propias palabras, "Se me cumplió un sueño".

Sobre su salida de la señal de noticias anterior, fue muy clara con sus seguidores para despejar cualquier tipo de duda. "Sí, me fui de TN. Definitivamente. De hecho, no estoy más en la pantalla ya desde abril, más o menos, desde mediados de marzo", explicó sobre su ausencia de los últimos meses.

Esta transición no fue algo repentino, sino una decisión meditada para buscar nuevos horizontes laborales. "No formo más parte del equipo de TN. Renuncié porque se vienen algunas cosas muy lindas que salieron publicadas en algunos portales", detalló sobre este cierre de etapa.

La gran novedad de este desembarco es que no estará sola frente a las cámaras. "La dupla va a ser con Robertito Funes. Se me cumplió un sueño que tenía hace mucho tiempo, de tener un programa, de conducir con un equipo gigante. Es algo muy lindo que estamos armando y que se viene en la pantalla de La Nación +", anunció con gran entusiasmo.

El programa ocupará la franja matutina, aunque todavía restan definir algunos detalles logísticos. "Va a ser tempranito, tempranito de mañana, muy tempranito. Todavía no tengo fecha de inicio, pero va a ser muy pronto", adelantó sobre el horario.

Muchos de sus seguidores se preguntaban por qué guardó el secreto durante tanto tiempo. Cecilia confesó que prefirió esperar el momento justo para dar la noticia de manera oficial. "Yo no quería contar mucho porque se estaba armando, se estaba gestando y a veces las cosas hay que tenerlas ahí para uno para que se terminen de gestar y de salir. Pero ya casi está cocinado el pollo. Ahora lo podemos contar", reveló con simpatía.

Sin embargo, hubo un motivo más profundo y personal que postergó el anuncio. "¿Por qué no lo contaba antes? La realidad es que yo tengo un tema familiar que estamos atravesando con la salud de mi papá. Entonces era como que también quería terminar que eso se encamine para después poder alegrarme y compartirlo con ustedes", confió con total sinceridad.

A pesar de la espera, la periodista ya se siente lista para conectar nuevamente con su público desde un nuevo estudio de televisión. "Les cuento la fecha, ni bien me la confirmen y espero que todos estos mensajes que me mandan por redes se repliquen en que estén detrás de la pantalla y que nos acompañen en este nuevo proyecto", expresó esperanzada.

La propuesta busca ofrecer a la audiencia algo más que solo noticias de actualidad. "Vamos a hacerlo con mucho amor, con mucho humor y con muchas ganas para que se levanten bien temprano, con buena energía, con buena información pero sobre todo divertidos", señaló sobre la impronta del ciclo.

Para ella, el tono del programa es fundamental teniendo en cuenta el contexto actual que vive el país. "Porque si hay algo que le hace falta a la gente en este país es tener un poco más de humor y despertarse con buena energía para después poder sobrellevar un día bastante difícil para muchos", reflexionó.

Finalmente, se mostró muy conmovida por el enorme apoyo recibido durante estas semanas de incertidumbre. "Gracias por los mensajes hermosos, por el cariño y por los que se fueron enterando y diciéndome, de verdad me pone muy feliz. No saben lo feliz que estoy", concluyó.