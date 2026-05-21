La Federación Alemana de Fútbol (DFB) sacudió el panorama futbolístico internacional al confirmar la lista de 26 convocados para la próxima Copa del Mundo. La noticia que marca un antes y un después es el regreso de Manuel Neuer, quien había oficializado su retiro internacional en 2024, pero que vuelve al ruedo ante la urgencia que atraviesa el equipo de Julian Nagelsmann.

La decisión tiene un trasfondo polémico: la ausencia de Marc-André ter Stegen. El arquero del FC Barcelona, quien tuvo una temporada marcada por las lesiones entre su club y su etapa en el Girona, quedó fuera de la cita mundialista, abriendo el camino para que el capitán del Bayern de Múnich retome los guantes de la Mannschaft.

La palabra de Nagelsmann y la sombra de la lesión

La convocatoria no llega exenta de preocupaciones físicas. Neuer, figura clave en el Bayern campeón de la Bundesliga y semifinalista de la Champions League, encendió las alarmas este último sábado. Tras el triunfo 5-1 ante el Colonia, donde fue titular, debió ser sustituido a la hora de juego. El club bávaro confirmó posteriormente "problemas musculares", un factor que añade tensión a su inclusión en la lista definitiva.

Al respecto, Vincent Kompany, técnico del Bayern, fue tajante: "El FC Bayern es el campeón de Alemania y tenemos al mejor portero alemán. No hay nada más que decir". A pesar del respaldo, en tierras germanas el debate está instalado: ¿es Neuer la solución definitiva o se debería haber apostado por la continuidad de otros nombres, como el de Oliver Baumann, quien ahora corre riesgo de quedar relegado al banquillo?

La lista completa de Alemania

Nagelsmann ha definido a sus elegidos para el desafío de 2026:

Porteros: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel.

Defensas: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw.

Delanteros: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade.

El combinado alemán inicia su preparación bajo la lupa de una afición que, entre la nostalgia por el regreso de un ícono y la incertidumbre por su estado físico, espera que la experiencia de Neuer sea el motor para pelear el título mundial.