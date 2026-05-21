Comenzaron los nuevos cursos del programa ATP en metalurgia y metalmecánica en San Juan

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación dio inicio a una nueva etapa de formación profesional en San Juan. A través del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), y en un trabajo articulado con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina (ADIMRA) y la Unión Industrial de San Juan, la provincia busca consolidar un centro de entrenamiento especializado para fortalecer la mano de obra local.

Los cursos son articulados con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina (ADIMRA) y la Unión Industrial de San Juan.

Formación con salida laboral

El programa tiene como objetivo central preparar a los sanjuaninos en áreas clave como soldadura, diseño asistido, mecanizado e innovación tecnológica. Lo que distingue a esta propuesta es su enfoque en la transformación digital y la implementación de prácticas profesionalizantes supervisadas, las cuales incluyen un estímulo económico para quienes se capacitan, facilitando así la inserción en el mercado laboral formal.

Esta iniciativa no es nueva, pero sí se ha expandido. Durante el año 2025, el despliegue fue masivo: se dictaron 36 cursos en 14 departamentos de la provincia, abarcando temáticas que van desde la electricidad y tornería hasta la automatización PLC y mantenimiento industrial.

Cómo participar

Para este 2026, el Gobierno provincial ha ratificado el compromiso de ampliar la oferta a más rincones de San Juan, permitiendo que la capacitación técnica llegue a los puntos donde la industria más lo requiere.

Aquellos interesados en profesionalizarse y acceder a estas vacantes pueden obtener información detallada en la Dirección de Empleo y Formación del Ministerio de Producción, la web oficial aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar y canales oficiales del Gobierno de San Juan.

Desde la Dirección de Empleo subrayaron que el nexo con el sector privado es fundamental, ya que son las mismas empresas quienes demandan perfiles técnicos específicos, garantizando que la formación recibida esté alineada con los estándares de empleabilidad actuales.