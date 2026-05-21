¿Se arrepiente? Sofía Pachano reveló lo peor de ser madre primeriza

Cuatro meses han pasado desde que Sofía Pachano comenzó a transitar el camino de la maternidad junto a Santiago Ramundo tras la llegada de Vito. En una visita al programa de televisión, la artista de 37 años decidió compartir su vivencia sin los filtros habituales de la pantalla.

Entre risas, la actriz rompió el hielo al comentar que "Tengo 37 años y crecí viendo a las mamás de la tele en donde era todo muy color de rosa y la verdad es que es la primera vez que me saco el pijama para venir acá".

Para Sofía, la llegada de un primer hijo implica un proceso de aprendizaje constante que no siempre resulta sencillo. Ella reflexionó sobre la dualidad de esta etapa y aseguró que "Tiene sus cosas hermosas y sus cosas no tan hermosas, pero hay que asumir que es una renuncia muy grande y a veces de eso no se habla mucho". En su caso particular, la lactancia fue uno de los primeros obstáculos, ya que debieron realizarle una pequeña intervención por un frenillo al bebé para que pudiera alimentarse exclusivamente de ella.

La evolución de su hijo trajo consigo un sentimiento de paz después de semanas de mucha intensidad física y emocional. Al observar el vínculo actual, la joven admitió que "Ahora que lo veo agarrado pienso en qué bendición porque los primero 15 días uno está con el parto, el cuerpo, las hormonas por las nubes…".

Además, subrayó que cada mujer vive este periodo de forma particular al afirmar que "El puerperio es muy diferente en cada una de las mujeres, cada experiencia es única. La estoy pasando bien, pero tengo mis momentos".

Uno de los aspectos que más impactó a la actriz fue la modificación radical de su independencia y sus rutinas diarias. Sofía definió esta sensación como el hecho de "No hacer lo que uno quiere en el momento que uno quiere, renunciar a los tiempos".

A esto se suma el cansancio acumulado, sobre el cual fue muy explícita al decir que "Te encontrás sin dormir, con dolores… el primer mes es el más difícil porque siempre algo duele y de eso no se habla tanto".

Ante este panorama, la red de contención se volvió una pieza clave para no caer en la angustia o el aislamiento. La artista valoró el apoyo de sus amigos cercanos, a quienes describe como brazos extra necesarios, y sostuvo que "Tengo a los niñeros que me ayudan en casa y eso es lo más importante, tener brazos, gente que te ayude, sino uno se siente muy solo".

Finalmente, la familia de su pareja también desempeña un rol central en el día a día, especialmente porque Santiago pasa muchas horas fuera del hogar trabajando como productor ejecutivo de la serie de Luzu. Lejos de cualquier conflicto, ella destacó la presencia constante de la abuela de Vito al explicar que "Mi suegra está todo el tiempo".

Esta ayuda incluye incluso pasar las noches en la casa para colaborar con los cuidados. "Mi suegra está un montón y se quedan a dormir porque Santi está como productor ejecutivo de la serie de Luzu y está muchas horas afuera", concluyó la actriz sobre su presente familiar.