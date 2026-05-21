Recetas fáciles para un menú del 25 de mayo bien argentino

Llega mayo y las cocinas se preparan para el gran festejo nacional. "El 25 de Mayo tiene aromas propios", y esos perfumes nos llevan directo "a masa recién horneada, a guisos que hierven lento y a azúcar caliente de pastelitos recién fritos". Esta fecha no es solo un feriado, sino que "es una de las fechas patrias más importantes de la Argentina y también una excusa perfecta para cocinar platos tradicionales que siguen pasando de generación en generación".

El menú sugerido arranca con un infaltable. "Las empanadas son obligatorias en cualquier celebración patria", por lo que se propone una receta simple. Usando 12 tapas de masa comprada, se rellenan con 500 g de carne y muchos vegetales. El secreto para que queden perfectas es hornearlas a 200 grados y no escatimar en cebolla para lograr jugosidad.

Para el plato fuerte, el protagonismo es de la olla. "La carbonada es uno de los grandes platos argentinos de invierno", una preparación que combina carne, batata, papas y choclo. Es un plato que a veces "lleva orejones ( duraznos desecados) que llaman a la polémica, pero son opcionales". Si el tiempo apremia, la olla a presión permite tenerla lista en 40-50 minutos, aunque la cocción lenta de una hora y media siempre es una buena opción.

La tarde requiere algo dulce para acompañar la infusión nacional. "Pocas cosas tienen más sabor a 25 de Mayo que un pastelito crocante recién hecho, con membrillo caliente en el centro y azúcar por encima". Con 24 tapas cuadradas se arman 12 unidades que se fríen hasta que el hojaldre se abra.

La idea de este plan gastronómico es que "festejar el 25 de Mayo nos invita a compartir la mesa y disfrutar de esos platos que ya son parte de la identidad argentina... sin gastos ni esfuerzo extra".

Es una alternativa que "conserva el espíritu de las comidas patrias argentinas sin exigir preparaciones eternas". En definitiva, "con la celeste y blanca en el pecho y con recetas tradicionales en versión actualizada, se soluciona un almuerzo delicioso y abundante", mientras que "para la tarde con el mate, maravillosos pastelitos. Todo sin complicaciones".