Quién es el famoso que aseguró que desaparecerá de la televisión

Ian Lucas atraviesa un momento de quiebre en su carrera mediática. A pesar de la visibilidad que ganó en MasterChef Celebrity, el influencer vivió situaciones incómodas durante la gala de los premios a la televisión.

Según contó la periodista Paula Varela en Intrusos, el joven tuvo un cruce tenso con Evangelina Anderson y se sintió desplazado por la organización. Varela detalló que "En la alfombra roja no le hacen notas a Ian y habría llegado a la mesa caliente", reflejando el fastidio que el joven acumuló durante el evento.

El descontento no se limitó a la ceremonia de los premios. El artista también se siente ignorado por el canal donde trabaja actualmente. "También le molestó que en el lanzamiento de Telefe Ian está muy por ahí atrás", explicó la comunicadora respecto a la publicidad de la señal para el mes del mundial, donde el ex participante del reality de cocina solo aparece un instante.

Ante este panorama, el futuro del rubio en la empresa es incierto. Varela aseguró que el joven "Está a punto de bajarse, hace poco terminó una reunión en Telefe y mañana está por definirse" el rumbo de sus proyectos laborales.

Cansado del trato recibido, Ian Lucas utilizó sus redes sociales para hacer un descargo profundo frente a sus seguidores. Destacó el apoyo de su comunidad virtual señalando que "Fuimos los posteos con más vistas de los Martín Fierro, esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes".

Sin embargo, la advertencia más impactante llegó cuando insinuó su retiro inminente de los medios tradicionales. "Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo", manifestó el ganador de la terna revelación, dejando en claro su malestar con el ambiente del espectáculo. Finalmente, para cerrar su mensaje dirigido a quienes lo acompañan, el artista expresó "Les quería agradecer, los amo".