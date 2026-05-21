Aseguran que la China Suárez abandonó a sus hijos para irse de vacaciones

La China Suárez finalmente cumplió uno de sus grandes anhelos al visitar tierras japonesas junto a su pareja Mauro Icardi. Sin embargo, lo que debía ser un viaje de ensueño se transformó en el centro de una tormenta mediática por la situación de sus hijos. Según trascendió, Magnolia, Amancio y Rufina se habrían quedado en Turquía mientras la pareja disfruta de su estadía en el país asiático.

Esta situación generó una profunda angustia en Benjamín Vicuña, quien atraviesa una relación muy tirante con la madre de sus hijos menores. Desde el entorno del actor chileno aseguran que ya lleva casi dos meses sin ver a los pequeños. Aunque originalmente se planeó que los niños viajaran, cuestiones vinculadas al calendario escolar y el cierre del campeonato de fútbol turco habrían impedido el traslado.

La periodista Paula Varela brindó detalles sobre el clima de tensión que rodea a la familia en el programa Intrusos. Al referirse a la preocupación general, la panelista lanzó declaraciones muy directas sobre el paradero de los menores.

"Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa. Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", sentenció la comunicadora.

Por su parte, Benjamín Vicuña no ocultó su descontento y lanzó una frase contundente que refleja la falta de acuerdo entre los padres al calificar la situación como "Poco de sentido común". Las críticas hacia Eugenia Suárez se multiplicaron en las últimas horas, poniendo sus decisiones bajo la lupa constante del público y los medios de comunicación.