La fábrica de galletitas echó a cinco empleados pero descartó un cierre de la planta

Cinco trabajadores de la fábrica de galletitas Dilexis, ubicada en el departamento Albardón, fueron despedidos durante el fin de semana en el marco de un proceso de reestructuración interna impulsado por la empresa. Los empleados recibieron los telegramas de despido y quedaron desvinculados de la firma, en una medida que generó preocupación entre el personal y en el sector industrial local.

Según indicaron fuentes vinculadas a la planta, la decisión estuvo relacionada principalmente con “niveles altos de ausentismo” detectados en los sectores afectados por las cesantías. Pese a ello, desde la empresa descartaron que exista un cierre o una ola masiva de despidos y aseguraron que la actividad continuará de manera normal.

Actualmente, Dilexis mantiene alrededor de 296 puestos de trabajo y, de acuerdo a lo señalado por voceros del sector, no habría modificaciones inmediatas en la estructura general de producción.

La situación tomó relevancia luego de que algunos medios nacionales difundieran versiones sobre posibles recortes más amplios dentro de la compañía. Sin embargo, desde el entorno de la firma negaron esa posibilidad y remarcaron que las desvinculaciones forman parte de una reorganización puntual.

El escenario se produce además en medio de cambios recientes en el esquema productivo de la empresa. Desde el mes pasado, Dilexis modificó parte de su modelo de negocio tras dejar de ser propietaria de la marca Tía Maruca a comienzos de año. A partir de esa operación, la firma pasó a producir para esa marca bajo un sistema tercerizado.