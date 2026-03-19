La imagen peregrina de Andacollo recorrerá Rawson, Chimbas y Rivadavia

Con gran expectativa en la comunidad católica, la Virgen de Andacollo peregrina de Chile visitará San Juan durante tres días, en el marco de las celebraciones de Cuaresma. La imagen arribará este viernes y recorrerá parroquias de Rawson, Chimbas y Rivadavia, donde se desarrollarán distintas actividades litúrgicas y encuentros con fieles.

Recorrido por Rawson

El viernes 20 de marzo, la primera parada será en la parroquia Nuestra Señora de Andacollo de Villa Krause. La imagen llegará a las 8.30 y será recibida en la intersección de calles Mendoza y Progreso, para luego participar de un acto en la plaza departamental.

Durante la mañana, visitará el edificio municipal y diversas instituciones educativas, como la Escuela Sarmiento, el Colegio San Vicente y la Escuela Hogar. Por la tarde, permanecerá en la parroquia, mientras que a las 20 se celebrará una misa. La jornada culminará con una procesión de antorchas y una caravana por las capillas de la zona.

Actividades en Chimbas

El sábado 21, la Virgen llegará a la parroquia de Andacollo en Chimbas, también a las 8.30. Desde las 9 se realizará una caravana por distintas comunidades del departamento, que se extenderá hasta el mediodía.

Luego, la imagen quedará expuesta en el templo para la veneración de los fieles y visitará el colegio parroquial, donde participará de actividades con niños de catequesis. Además, los tradicionales “Chinos de la Virgen” le rendirán homenaje con sus danzas. La jornada cerrará con una misa a las 20.

Cierre en Rivadavia

El domingo 22 de marzo, la peregrinación continuará en La Bebida, en Rivadavia. La llegada está prevista para las 8.30 y a las 9 se celebrará una misa.

Posteriormente, se realizará una caravana por las calles de la jurisdicción parroquial y, desde las 13 hasta las 18, habrá espacios de oración y veneración en el templo.

La llegada de la Virgen peregrina de Andacollo, que cruzará la Cordillera desde Chile, representa un momento especial para los fieles sanjuaninos. Durante tres días, la provincia vivirá una intensa agenda religiosa en torno a una de las advocaciones marianas más veneradas de la región.