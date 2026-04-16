La inflación mayorista subió al 3,4% en marzo por el petróleo y el gas

La calma que venía mostrando el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) sufrió un sacudón en el tercer mes del año. Según los datos difundidos este jueves por el Indec, la inflación mayorista se aceleró al 3,4% en marzo, igualando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y marcando la suba más alta para este indicador desde septiembre.

El fenómeno no fue una cuestión de desajustes internos, sino el coletazo directo de la crisis internacional. El conflicto bélico en Medio Oriente, con Irán como protagonista y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, disparó el precio de la energía a nivel global, y San Juan no quedó ajeno a ese impacto.

El peso de los hidrocarburos

El dato que más ruido hizo en el informe fue el salto extraordinario del 27,3% en los precios del petróleo crudo y el gas. Este incremento fue el motor principal que empujó el promedio general, explicando por qué los productos primarios de origen nacional treparon un 7,8% en su conjunto.

De no haber sido por una caída del 3,2% en los productos agropecuarios, que actuaron como un "colchón" amortiguador, la cifra final del IPIM habría sido considerablemente más alta.

Manufacturas e importados

Dentro del rubro de las manufacturas nacionales, que promediaron un alza del 2,3%, también se sintió el aroma a combustible: los productos refinados del petróleo avanzaron un 6,6%. Por su parte, el rubro de mayor incidencia, alimentos y bebidas, mantuvo una marcha más moderada con un incremento del 2,5%.

En la otra vereda, los productos importados apenas subieron un 1,1%, favorecidos por la estabilidad que viene mostrando el tipo de cambio oficial en las últimas semanas.

¿Qué esperar en los comercios?

La aceleración del IPIM enciende algunas luces amarillas. Cabe recordar que, hace apenas un mes, el presidente Javier Milei señalaba que "los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas". Bajo esa premisa, el salto del 3,4% en marzo (venía de un bajísimo 1% en febrero) marca un nuevo piso de costos que las industrias y distribuidoras deberán digerir antes de que los productos lleguen a las manos del consumidor final.