A pesar de tener novia, Marcelo Tinelli se mostró muy cariñoso con una ex

Marcelo Tinelli volvió a situarse bajo los reflectores de la farándula por un movimiento virtual que encendió las alarmas de sus seguidores. A pesar de haber blanqueado recientemente su romance con Rossana Almeyda, quien es amiga cercana de Pampita, el animador tuvo un acercamiento digital con su anterior pareja, Guillermina Valdés. El gesto consistió en un "me gusta" a una publicación sugerente que la modelo compartió en su perfil, lo que rápidamente desató teorías sobre un posible reencuentro entre ambos.

Este episodio ocurre en un momento particular para el conductor, quien hace poco tiempo terminó su noviazgo con Milett Figueroa para darle una oportunidad al amor junto a Almeyda. Sin embargo, la historia compartida con Valdés, que incluye varios años de relación y un hijo en común, parece seguir pesando en el interés del público. La interacción no pasó inadvertida para los usuarios de las redes sociales, quienes empezaron a debatir si se trata de una simple cortesía o de algo más profundo.

A lo largo del tiempo, tanto el líder de la televisión como la empresaria se encargaron de mantener un trato respetuoso y alejado de las peleas mediáticas tras su ruptura. Por otro lado, en el ámbito laboral, trascendió que Ángel de Brito reveló quiénes acompañarán al presentador a cubrir el Mundial, asegurando que serán deportistas de primera. Además, Tinelli también tuvo un tierno gesto con María Belén Ludueña por el nacimiento de su hijo Vito. Aunque intenta llevar una vida separada de su ex, cada vez que surge un contacto de este tipo, la atención se posa inevitablemente sobre ellos.