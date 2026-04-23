La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según consta en el expediente que lidera el fiscal Gerardo Pollicita, se confirmó que el funcionario desembolsó la suma de U$S 8.874 únicamente en concepto de alojamiento durante sus vacaciones en Aruba, realizadas entre fines de 2024 y principios de 2025.

El informe detalla que el entonces vocero presidencial se hospedó con su familia en dos complejos de lujo: el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y el Divi Dutch Village Resort. A la abultada cifra de hotelería se le deben sumar U$S 5.800 en pasajes aéreos de la empresa Latam, los cuales habrían sido abonados en dólares y en efectivo, totalizando un gasto de U$S 14.696 por el viaje completo.

La lupa sobre sus ingresos

La investigación busca determinar si el nivel de vida de Adorni se condice con sus ingresos declarados. Cabe destacar que, al momento del viaje, su salario como vocero rondaba los 3 millones de pesos, una cifra que para la Justicia parece distante de los movimientos financieros detectados.

Ante estas inconsistencias, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Esta medida permitirá a los peritos acceder a todos los consumos y movimientos de divisas de la pareja.

Inmuebles y deudas bajo sospecha

Pero el viaje al Caribe no es el único foco de conflicto. La Justicia también analiza operaciones inmobiliarias de alto calibre:

Departamento en Caballito: Una propiedad de U$S 230.000 en la calle Miró, donde Adorni pagó U$S 30.000 iniciales y mantiene una hipoteca.

Refacciones costosas: Esta semana declaró Pablo Martín Feijoo (hijo de una de las vendedoras), quien reveló que el funcionario le adeuda U$S 65.000 adicionales por arreglos en dicho inmueble.

Casa en Indio Cuá: Una compra de U$S 120.000 en un reconocido country.

Con el levantamiento del secreto bancario, la fiscalía espera cruzar los datos de estos pagos en moneda extranjera con las declaraciones juradas del jefe de Gabinete para determinar el origen de los fondos.