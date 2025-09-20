Los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por San Juan, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani, continuaron su recorrida por la provincia, llevando sus propuestas y resaltando la importancia de contar con legisladores que respalden las políticas del presidente Javier Milei.

La jornada en Ullum comenzó con una recepción en Villa Aurora, organizada por la referente departamental Daniela Salinas y su equipo. Posteriormente, los candidatos encabezaron una caminata por el departamento, visitando comercios y dialogando con vecinos, escuchando sus inquietudes y compartiendo los lineamientos del partido.

Durante la recorrida, los candidatos destacaron la necesidad de políticas responsables y afirmaron: “El país se saca adelante con políticas serias y responsables” y “Los diputados tenemos la responsabilidad de darle al presidente las herramientas necesarias para que pueda gobernar”. Además, resaltaron que su lista es joven y propone nuevas ideas, sin influencias de la vieja política, y que sienten de cerca las necesidades de la gente.

Los dirigentes subrayaron que Ullum, al igual que cada departamento de San Juan, merece representantes que comprendan “las ideas de la libertad para salir de casi 20 años de decadencia kirchnerista”. También convocaron a la ciudadanía a comprometerse y participar en las elecciones: “Este es el momento de comenzar a cambiar la historia de nuestro país: debemos asistir a votar”.

Finalmente, los candidatos enfatizaron que las propuestas de Javier Milei apuntan a la generación de empleo genuino, el desarrollo productivo y el fortalecimiento del sector privado, como pilares para poner a la Argentina de pie. La recorrida de La Libertad Avanza continuará por todos los departamentos de San Juan, sumando vecinos al cambio que buscan impulsar