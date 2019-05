La Policía de San Juan ya detuvo a dos personas por el caso de violación de una mujer en un taller mecánico en Rawson. Luego de esto, la mamá de la víctima de 24 años habló con DIARIO HUARPE. “Estos no son hombres, son unas porquerías”, dijo indignada.

“Mi hija se encuentra en su domicilio, estuvo en observación en el hospital para recibir todo el tratamiento correspondiente y luego regresó a su casa”, expresó la mujer. “Gracias a Dios está bien dentro de todo”, agregó.

“Voy a hacer que se haga justicia, es mi hija, como madre me duele lo que le ha pasado”, señaló. “Hay varios casos parecidos que no han salido a la luz, yo voy a hacer que la paguen, esto no se puede quedar en la nada, no se pueden lavar la mano así porque sí”, añadió.

La mujer explicó que su hija fue invitada el fin de semana a través de mensajes de texto a una reunión. La que le envió los mensajes, supuestamente, era la amiga, pero cuando la joven llegó al lugar no la encontró, sino que la recibieron dos hombres. "Le dijeron que su amiga la estaba esperando en el piso de arriba, pero cuando subió, allí la atacó uno de los hombres", dijo su mamá.

El sábado una joven de 24 años realizó una denuncia en la Comisaría 24ta. Contó que fue víctima de un abuso sexual en Urquiza y Cabot. Posteriormente, la Policía la derivó a la Comisaría de la Mujer por tratarse de un delito contra la integridad sexual.Tras la denuncia, la Policía capturó a un sujeto, identificado como Raúl Maximiliano Vargas (27). El aprehendido reside en una casa, ubicada en el fondo del local comercial. Luego detuvieron a un hombre de apellido Servando, según fuentes policiales.