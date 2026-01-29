San Juan volverá a dar una muestra de solidaridad con un evento a beneficio de Paulina Fernández, una beba de poco más de un año que atraviesa un delicado cuadro de salud. La niña se encuentra internada en el Hospital Notti, de Mendoza.

El evento solidario es impulsado por un grupo de músicos locales que se unieron para colaborar con la familia en este momento tan difícil. La entrada será a voluntad, y la familia estará presente en la puerta para recibir las donaciones. También se habilitó un alias para quienes deseen colaborar de manera directa: Alias: sondepalosj - Titular: Fernández Mallea Alexis

La convocatoria tendrá en escenario a cuatro bandas: Pandemonio, Ámbar, Insomnio y el cierre estará a cargo de El Legado, con un tributo a la obra de Ricardo Iorio. Además, habrá una feria con stands y merchandising para acompañar la jornada.

El encuentro será este viernes 30 de enero, desde las 21, en Casa Club 01 Alquimia San Juan MG, ubicada en la esquina de Santiago Derqui y Lima, en Santa Lucía, a una cuadra de calle Colón. La propuesta combina música, encuentro y compromiso social, con la esperanza de brindar apoyo a Paulina y su familia.

Paulina Fernández y una lucha constante

Paulina tiene 1 año y 4 meses y fue diagnosticada con neuroblastoma, un tipo de tumor que, en su caso, se alojó en la zona media-baja de la espalda.

Según relató su familia, los primeros síntomas aparecieron de manera repentina: en el transcurso de un mes dejó de caminar, luego de gatear y finalmente no podía mantenerse sentada.

Tras realizarle estudios de resonancia magnética, los médicos detectaron el tumor. Actualmente, la pequeña se encuentra en tratamiento en el Hospital Notti de Mendoza, donde recibe atención especializada.