Tras la triunfo electoral provincial del pasado 2 de julio de la fórmula de Marcelo Orrego y Fabián Martín, el peronismo de San Juan de inmediato comenzó a discutir quién debería liderar al partido en la reconstrucción luego de dos décadas de gobierno consecutivo. En ese tren es que algunos afirman que las PASO nacionales definirá la disputa, pero José Luis Gioja y Fabián Gramajo se despegaron de ese pensamiento y advierten que nadie que no sostenga las bancas en el Congreso en octubre próximo puede liderar al partido.

El referente de la lista San Juan Vuelve, José Luis Gioja, afirmó que “el 13 de agosto se vota quién queda como candidato para las generales, no está en juego el comando del partido. Eso es imposible porque esto se debatirá el año próximo tras el resultado electoral que se obtenga este año”.

El que precisó aún más sobre el asunto fue el líder del novel espacio San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo. El chimbero expresó que “la interna del PJ se va a definir el año que viene y no el 13 de agosto como se busca instalar. Antes de señalar a un compañero u a otro debemos analizar la derrota electoral provincial y esperar a que ocurran las nacionales, ya que ningún peronista le dará apoyo a quien no gane en octubre, y ganar es sostener las bancas del Congreso para el peronismo”.

Quienes fueron parte de la fórmula para gobernador y vicegobernador de las últimas elecciones locales, buscan con esto marcar la cancha y elevar la vara de la discusión interna del peronismo. Es que sectores vinculados al uñaquismo, fuera de micrófono, insisten en que el 13 de agosto en San Juan se define el liderazgo del PJ a futuro.

Lo cierto es que la lucha intestina inició antes de las elecciones provinciales y se mantendrán mucho más allá en el tiempo que el propio calendario electoral nacional, porque lo están jugando es el liderazgo de lo que viene en el partido, que tras 20 años de gobierno por primera vez serán oposición.

Además, el PJ es el partido que tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y 15 departamentos en su haber, es decir, el capital político que tendrá el próximo líder del peronismo será sustancioso para cualquiera de los protagonistas de esta disputa.