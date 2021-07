La Peque Pareto se retiró del judo y una sanjuanina la acompañó con un gesto

La judoca Paula Pareto de 35 años quedó afuera en el repechaje por el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante la portuguesa Catarina Costa y de esta manera se despidió de la competencia profesional para dedicarse exclusivamente a su otra pasión: ser médica. Una sanjuanina, Candelaria Herrera, que integra el equipo de las Panteras, la acompañó con un gesto tras su decisión.

“Perdón por no poder hacerlos tan felices como en Río, pero lo di todo, hasta la última gota. La tristeza que siento es también gracias a tantas alegrías, así que vale”, dijo Pareto tras la eliminación frente a Costa. Luego agregó: “La verdad es que no me veía compitiendo en estos Juegos. Pero fui fiel a mis principios de dejar todo, y ese todo no era Río". "Ahora sí me tocan varias visitas médicas a la vuelta”, bromeó después.

La foto que se sacó Candelaria junto a Paula Pareto y su compañera de selección Bianca Farriol.

Finalmente cerró su sensaciones diciendo: “El cariño de la gente, más allá de la medalla, me hace muy feliz. Esta semana me sentí muy querida, apoyada por todos, no sólo como deportista, sino como persona, como argentina, como representante de todos ellos. Y no sólo de Argentina, sino de otros países. Todo eso no deja de sorprenderme para bien. Dentro del lío de emociones, encuentro muchas positivas”.

La oriunda de San Fernando de Buenos Aires le puso a fin a una carrera soñada, con una medalla de oro en Río 2016 y un bronce en Beijing 2008. Además, fue campeona mundial en 2015, plata en 2014 y bronce en 2018.

En estos juegos, le llegó el reconocimiento de todo el universo olímpico cuando fue elegida como representante de América para portar la Bandera Olímpica durante la ceremonia de apertura, por lo hecho dentro y fuera del tatami y, particularmente, por su rol de médica en tiempos de pandemia.

A esto se sumó la pantera Herrera, con un simple gesto, pero no menos importante. Junto con su compañera Bianca Farriol, utilizaron sus manos y brazos para llevar a la Peque en andas como una reina. "Con la mas crack, ídola. No podía faltar el trono para la queen", publicó en su historia la sanjuanina.

Las Panteras juegan el domingo a las 00.50 ante Estado Unidos en su debut olímpico.