El petróleo roza los US$100 ante el fin de la tregua en Medio Oriente

El mercado energético global vive horas de extrema sensibilidad. Este martes, el precio del petróleo retomó su senda alcista y volvió a acercarse a la barrera de los 100 dólares, impulsado por el nerviosismo de los inversores ante el inminente vencimiento de la tregua en Medio Oriente. La expectativa está puesta en las conversaciones que mantienen Estados Unidos e Irán en Pakistán para destrabar el conflicto bélico.

El barril de Brent, de referencia en Europa y los mercados globales, registraba un incremento del 2,7% para operar en torno a los US$98. El crudo había mostrado una relativa calma entre los US$90 y US$95 desde el pasado viernes, tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, pero la cercanía del fin de las negociaciones volvió a disparar los valores.

El "factor Trump" y el WTI

El reloj corre en contra de la diplomacia. El tiempo límite establecido por el presidente Donald Trump para alcanzar un acuerdo con el régimen iraní vence esta misma noche (hora argentina). Esta incertidumbre sobre si prevalecerá la paz o si se reiniciarán las hostilidades mantiene en vilo a los principales centros financieros.Por su parte, el crudo WTI, referencia para el mercado estadounidense y de gran impacto en la región, operaba a US$90, tras sumar casi un 3% respecto al cierre de la jornada previa.

Wall Street en terreno negativo

El impacto de la crisis energética y el temor a una escalada bélica ya se siente en las pizarras de Nueva York. Los tres principales índices de Wall Street cotizan en terreno negativo: el Dow Jones lidera las pérdidas con una caída del 1,3%, seguido por el S&P 500 con un retroceso del 0,19% y el Nasdaq con el 0,18%.

El mundo observa con atención el desenlace de esta medianoche, ya que un fracaso en las negociaciones no solo implicaría un nuevo salto en el precio del barril, sino un impacto directo en los costos logísticos y combustibles a nivel global.