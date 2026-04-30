Máxima Zorreguieta arribó a San Carlos de Bariloche para participar de una nueva edición del Foro Llao Llao, uno de los encuentros empresariales más exclusivos de la Argentina, que convoca a referentes del mundo económico, tecnológico y financiero en un ámbito de fuerte hermetismo.

La monarca, nacida en Argentina y actual reina de los Países Bajos, se aloja en el tradicional Hotel Llao Llao, donde se desarrolla el evento que reúne a más de un centenar de empresarios, inversores y ejecutivos de primer nivel.

El foro, que se extiende durante varios días, incluye debates económicos, reuniones privadas y espacios de networking entre líderes del sector privado. En esta edición, también se abordan temas vinculados a la inteligencia artificial, la energía y el desarrollo productivo.

Máxima participa en su rol de Defensora Especial del Secretario General de la ONU para la inclusión y la salud financiera, una función desde la cual impulsa políticas para mejorar el acceso de las personas a servicios financieros y fortalecer la estabilidad económica de los hogares.

Durante su estadía, mantendrá reuniones con representantes de bancos, fintechs, empresas tecnológicas y del sector agropecuario, además de participar en exposiciones y charlas ante un auditorio reducido.

El Foro Llao Llao se realiza en un contexto de estricta reserva, sin acceso a la prensa y con una agenda que se maneja con bajo perfil, lo que refuerza su carácter selectivo y estratégico dentro del mundo empresarial argentino.

La presencia de Máxima se destaca como uno de los principales atractivos de esta edición, en un evento que busca consolidarse como un espacio clave de diálogo sobre el rumbo económico del país y la región.