Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia podría estar en jaque si se llega a aprobar la Ley de Alcohol Cero. Se trata de la Ruta del Vino, ya que desde la Cámara de Bodegueros temen que algunos establecimientos dejen de hacer visitas guiadas si las cifras de visitantes llegan a disminuir. Hasta el momento no han recibido apoyo de las autoridades gubernamentales, ni de los legisladores nacionales a sus pedidos.

La polémica por la media sanción de la Ley de Alcohol Cero en la Cámara de Diputados de la Nación continúa provocando repercusiones en diversos sectores. Uno de ellos son las bodegas que integran el circuito de la Ruta del Vino, donde los turistas pueden degustar diferentes varietales y conocer el proceso de elaboración industrial. Pero si se aprueba la nueva legislación podría afectar a la actividad e incluso poner en peligro a algunos prestadores.“La gente que hace enoturismo tendrá que trasladarse con chofer o designar una persona que no tome”, explicó el vicepresidente de la Cámara de Bodegueros, Andrés Bercenkovich, a DIARIO HUARPE. Dijo que principalmente perjudicará a quienes llegan en auto con sus familias o cualquiera que use como transporte un vehículo propio.

San Juan crece sostenidamente en el ámbito enoturístico. Foto: gentileza.

Por eso, temen que la concurrencia de turistas baje abruptamente y esto provoque un cierre de las visitas guiadas en algunos establecimientos vitivinícolas, de acuerdo a Bercenkovich. “Lo que hay que hacer es trabajar por un consumo responsable. Espero que no disminuya la asistencia de visitantes a las bodegas”, manifestó el bodeguero con preocupación.

“Se tendría que aumentar las penas por andar alcoholizado. Seguimos complicando a la gente que trabaja, en vez de hacer pagar a la gente que infringe la norma”, continuó.

En este sentido, desde la organización empresarial hablaron con autoridades gubernamentales y los legisladores nacionales, pero no obtuvieron apoyo a sus reclamos. Por eso, la incertidumbre reina en ese ámbito. “Hay que ver cómo se implementa. Habrá que recalcar a los conductores que no podrán probar los vinos y al resto no le cambiará el panorama”, declaró.

La gente degusta diferentes varietales en los recorridos. Foto: gentileza.

Bercenkovich indicó que el enoturismo crece sostenidamente y San Juan ya representa el 5% de actividad de todo el país. Sin embargo, la autoridad de la Cámara de Bodegueros señaló que queda mucho margen por crecer, aunque para esto se deben mejorar las conexiones como rutas, aeropuertos y frecuencias de rutas aéreas.

Ruta del Vino

Actualmente, el circuito de enoturismo sanjuanino está integrado por 22 prestadores que abren las puertas a visitantes para conocer el cultivo de la vid, proceso de elaboración, fraccionamiento y guarda del vino en increíbles cavas. La Ruta del Vino está dividida en cinco valles: Valle de Calingasta, Valle de Perdernal, Valle de Tulum, Valle de Ullum-Zonda y Valle Fértil.

De acuerdo a información del Ministerio de Turismo y Cultura, los recorridos guiados en bodegas antiguas y modernas pueden incluyen en muchos casos el disfrute de deliciosos platos maridados con excelentes vinos.