La Escuela de Música dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ reorganiza su funcionamiento ante la imposibilidad de utilizar el Auditorio Juan Victoria, que permanecerá cerrado por al menos seis meses debido a obras de refacción e infraestructura iniciadas a fines de 2025.

En este contexto, la decana de la facultad, Myriam Arrabal, confirmó a DIARIO HUARPE que debieron redefinir los espacios de cursado y el traslado de instrumentos y materiales. Además, explicó que se dispuso una reubicación en distintos puntos de la provincia para garantizar la continuidad académica. “Hemos tenido que tomar varios lugares para reemplazar las 21 aulas que el Departamento de Música usa en el auditorio”, señaló.

Entre las alternativas, se encuentra la actualización del acuerdo con el Teatro del Bicentenario, donde se utilizarán seis aulas. También se sumaron espacios en la parroquia de Guadalupe para el nivel preuniversitario, con el objetivo de concentrar a niños y adolescentes en un entorno más controlado.

A su vez, se incorporaron dos aulas en el Club Social, equipadas con pianos, para reemplazar las destinadas a esa cátedra en el auditorio. En paralelo, el Aula Magna de la Facultad será utilizada para clases, ensayos y prácticas, con la incorporación de un instrumento de mayor calidad.

Otro de los espacios definidos es la sala TES (Títeres en Serio), donde ensayará la Orquesta Sinfónica. En ese lugar también se dictarán clases de percusión, debido a la dificultad para trasladar los instrumentos de gran tamaño.

Por último, los estudiantes de contrabajo serán reubicados en una casa del Centro de Ingenieros, donde disponen de más de 20 instrumentos para sus clases y estudio diario. “Buscamos garantizar la continuidad académica en todos los niveles”, remarcó Arrabal.

La redistribución de los espacios apunta a sostener el desarrollo de las actividades mientras avanzan las obras en el Auditorio Juan Victoria, cuya reapertura está prevista para mediados de 2026.