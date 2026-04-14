El programa “San Juan Capacita en Turismo” avanza en su tercera edición con una fuerte apuesta a la formación y la inserción laboral, con la proyección de superar las 5.000 personas capacitadas en toda la provincia.

La secretaria de Turismo, Belén Barboza, destacó a DIARIO HUARPE el impacto de la iniciativa. “Es un programa destinado tanto a trabajadores como a dueños de empresas turísticas, para sostener la calidad en la atención al visitante”, explicó.

Desde su puesta en marcha, el programa mantiene un crecimiento constante. “El primer año se capacitaron más de 1200 personas, el segundo también, y en esta tercera edición vamos a superar las 5000 en total”, detalló la funcionaria.

Además, remarcó que también genera empleo indirecto. “Se le está dando trabajo a más de 60 capacitadores en esta edición”, agregó.

Cupos ilimitados en zonas alejadas

Una de las novedades de este año es la ampliación del acceso en departamentos del interior. “En los departamentos alejados el cupo es ilimitado, las personas pueden inscribirse en varios cursos”, señaló Barboza.

Entre las zonas alcanzadas se encuentran Calingasta, Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Sarmiento, mientras que en modalidad presencial hay cupos de hasta 60 personas por curso.

La inscripción se realiza de manera online a través de la página oficial de capacitaciones turísticas de la provincia.

El objetivo principal del programa es fortalecer el empleo en el sector. “La idea es que estas personas puedan luego incorporarse a empresas turísticas”, indicó la secretaria.

En ese sentido, la capacitación apunta tanto a mejorar habilidades como a generar nuevas oportunidades en un sector clave para la economía provincial.

Avances en el hotel termal La Laja

En paralelo, Barboza se refirió a otro proyecto estratégico: el hotel termal La Laja, en Albardón, que se encuentra en etapa final previa a su licitación.

“Estamos en la última instancia, ya con todo listo para avanzar con la licitación”, afirmó.

El proceso implicó una compleja negociación por la propiedad del terreno. “Había más de 16 propietarios y hubo que realizar una inversión para poder concretar la compra”, explicó.

Con estos avances, el Gobierno busca consolidar el desarrollo turístico con infraestructura y formación, dos ejes clave para potenciar la actividad en San Juan.